Officiel : Amine Gouiri signe à Nice pour 7ME !

Dans : OGCN.

L'OGC Nice a officialisé ce mercredi soir la signature d'Amine Gouiri, le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia l'avait annoncé un peu plus tôt dans la journée, mais cette fois l'OL et Nice ont conjointement officialisé qu'Amine Gouiri était désormais un joueur du Gym. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Le club remercie Amine pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017, même s’il aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé. L’Olympique Lyonnais lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière à l’OGC Nice », précise l'Olympique Lyonnais, qui visiblement digère mal cette opération.

De son côté, le nouvel attaquant azuréen s'est réjoui de cette signature. « Très heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de la famille OGC Nice. Une nouvelle aventure commence pour moi et c’est avec beaucoup de fierté que je porterai ce maillot rouge et noir ! », a indiqué Amine Gouiri.