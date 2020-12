OL : Lyon va faire trembler le PSG, Rudi Garcia le jure !

Dans : OL.

A l’instar de Lille et de Marseille, Lyon a réalisé une belle opération ce week-end en s’imposant sur la pelouse de Metz (1-3).

Paris, Lille, Lyon et Marseille, qui compte deux matchs en retard à disputer, se détachent très clairement comme les équipes de tête de ce championnat à l’issue de la 13e journée. Et le week-end prochain sera bouillant dans la mesure où de nouvelles confrontations directes seront au programme. Marseille accueillera Monaco (5e) tandis que l’OL se déplacera au Parc des Princes pour conclure la journée en beauté. Un choc extrêmement attendu au vu de la forme des Gones, invaincus depuis 10 matchs et qui enchaînent les victoires depuis plusieurs semaines. Ambitieux dans le jeu à Metz dimanche soir, l’OL souhaite proposer un visage similaire au Parc des Princes dimanche prochain selon Rudi Garcia, qui a promis un grand Lyon face au PSG au micro de Téléfoot.

« Avec cette victoire, on va pouvoir aller au Parc avec un peu plus d’ambition. Le PSG est au-dessus de tout le monde, quand ils jouent à 100%. Ils ont un gros match à jouer mardi (face à Basaksehir, ndlr) et une qualification à obtenir en Ligue des champions. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Même si on sait que le PSG est supérieur quand il est à 100%. On va bien étudier ce qui pourrait se passer au PSG d’ici dimanche prochain. Le plus important, c’est d’avoir toutes nos forces. Malheureusement, on a perdu Cherki. On va tout faire pour préserver les quatre autres attaquants. On a aura besoin de tout le monde pour faire un résultat à Paris » a détaillé Rudi Garcia, qui souhaite afficher un visage offensif et conquérant au Parc des Princes afin d’y obtenir un résultat positif et rêver de la première place…