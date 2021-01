OL : Lyon surprend tout le monde avec cette piste en L1

Dans : OL.

Après avoir réalisé trois opérations importantes en cette première partie de mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais ne prévoit plus de gros mouvements. Sauf pour préparer la saison prochaine ?

L’OL a pour l’instant été le club français le plus actif sur le marché des transferts. Outre le prêt de Jean Lucas à Brest, le club rhodanien a effectué un double changement à la pointe de son attaque. Puisque dans la foulée du départ de Moussa Dembélé, prêté avec une option d’achat de 35 millions à l’Atlético Madrid, Lyon a recruté Islam Slimani. Désormais, et sachant que des joueurs comme Memphis Depay ou Houssem Aouar ne vont pas bouger, les Gones vont être plus tranquilles. Ou pas, car du côté de Juninho, c’est déjà la saison prochaine qui se prépare en ce début d’année. Alors est-ce que l’OL se prépare à faire un nouveau coup à la Tino Kadewere, recruté en janvier 2020 pour l’été suivant ? Possible. Déjà parce que le leader de la Ligue 1 sait qu’il aura des trous à boucher, et surtout en attaque.

Mais aussi en défense ? Si le besoin semble vital sur les postes de latéraux, Lyon n’est pas en manque de défenseurs centraux avec Marcelo, Denayer, Diomandé, Benlamri ou Ozkacar. Et pourtant, l’OL suit Pedro Mendes. Selon Foot Mercato, Juninho « l’a toujours sur sa short-list de défenseurs centraux en cas de besoin ». Cadre de Montpellier depuis son arrivée de Rennes en 2017, l'international portugais est aussi pisté par plusieurs équipes européennes. Mais c’est en France, et donc en Ligue 1, que le joueur de 30 ans souhaite poursuivre sa carrière. Donc si le MHSC venait à le mettre sur le marché, Pedro Mendes donnerait sûrement sa priorité à l’OL. Reste à savoir si Lyon aura besoin du natif de Queluz en vue de la saison prochaine. Potentiellement, sachant que Benlamri sera par exemple en fin de contrat en juin...