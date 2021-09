OL : Lyon sans pitié, Messi va prendre des coups

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau attendu face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, Lionel Messi disputera son premier choc de Ligue 1. Une partie qui s’annonce difficile pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, que les Gones n’ont pas l’intention d’épargner.

Toujours muet sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi va commencer à s’impatienter. L’attaquant argentin aurait pu ouvrir son compteur à Bruges (1-1) mercredi en Ligue des Champions. Mais son ballon enroulé a été repoussé par la barre. Autant dire que l’ancien Barcelonais va tenter de régler la mire avant d’affronter l’Olympique Lyonnais dimanche. Encore faudrait-il que la Pulga parvienne à approcher la cage rhodanienne. La tâche ne sera pas simple compte tenu de l’agressivité promise par Peter Bosz.

« Il faudra le marquer durement »

« Je crois qu'il faut répondre de manière collective, a estimé l’entraîneur des Gones. J'ai regardé beaucoup de matchs de Messi. Lorsque j'étais à Héraclès, je suis resté à la maison pour observer ses performances. Ça me fait plaisir de l'affronter dimanche, encore plus si on gagne. Il a des qualités extraordinaires donc il faut défendre collectivement. Il faut avoir du respect pour lui, comme avec les autres joueurs, mais il faudra le marquer durement car contre lui, si tu es trop gentil, il va te dribbler. »

Leonardo a peur pour Messi

Autrement dit, Lionel Messi ne sera pas épargné. Et c’est justement la crainte du Paris Saint-Germain et de son directeur sportif Leonardo. « J’ai peur même en Ligue 1, prévenait le dirigeant dans un récent entretien accordé à Canal+. Je demande une vraie attention par rapport à ça. Je comprends, on est humain. La seule chose qu’on demande, c’est qu’on ne veut pas un traitement spécial, mais qu’il y ait une exécution des règles. On doit protéger. On doit protéger le beau jeu. » Désigné pour cette rencontre, l’arbitre Clément Turpin sera sous pression.