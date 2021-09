PSG-OL : Turpin au sifflet, la polémique démarre en trombe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Clément Turpin a été désigné comme arbitre du prochain match entre le PSG et l'OL. Cette décision fait déjà du bruit.

La commission de désignation des arbitres a tranché et ce mardi soir, les officiels pour la prochaine journée de Ligue 1 ont été dévoilés. Pour la rencontre phare de dimanche soir entre le PSG et l'OL, ce sera Clément Turpin qui arbitrera. Le directeur de jeu est habitué aux chocs de notre championnat et possède un profil d’arbitre international qui convient aux grosses affiches. Mais depuis quelques années, la légende urbaine se propage sur les origines lyonnaises de Clément Turpin, alors que dans le même temps, les supporters lyonnais se plaignant de la facilité avec laquelle l’arbitre français fait mentir cette réputation en expulsant régulièrement les joueurs de l’OL. Un très vaste débat qui secoue régulièrement la toile, même si là, le débat se lance cinq jours avant la rencontre.

Seul Philippe Kalt (87) a sifflé plus de penalties que Clément Turpin (82) en @Ligue1UberEats depuis la saison 1994/95 @PSSportsFR #FCLLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) September 10, 2021

« Le PSG a gagné sans jouer »

« Félicitations au PSG pour avoir gagné ce match sans même lavoir jouer ! », « Avec ou sans lui Bravo au PSG pour la victoire », « On est foutus », ont déploré les supporters de l’OL, pour qui Clément Turpin se plait à ne faire aucun cadeau aux Lyonnais, et avait même été demandé par les dirigeants du PSG après un match houleux face à l’OM l’année dernière. Du côté du PSG, la réponse n’a pas tardé, et les supporters parisiens ont fait dans l’ironie. « Oui nous avons besoin de choisir les arbitres pour battre le grand Olympique Lyonnais », ont lancé les fans du Paris SG, persuadés que le nom de l’arbitre ne changera pas grand chose au résultat final. Difficile de le dire à l’avance, mais en tout cas, la performance de Clément Turpin sera suivie des deux côtés ce dimanche soir pour l’affiche de cette 6e journée.