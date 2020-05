OL : Lyon refusera les chochottes au mercato !

Dans : OL.

Il n’est officiellement que le responsable de la cellule de recrutement, et possède donc un grade bien inférieur à celui de Juninho par exemple en ce qui concerne la politique sportive de l’OL, mais Bruno Cheyrou fait beaucoup parler.

Son arrivée est désormais officielle, et l’ancien directeur sportif de la section féminine du PSG a ainsi pris la parole sur la chaine officielle de son nouveau club. Il a fait le tour des sujets, comme celui de son futur rôle, sur les priorités du recrutement sans pour autant étouffer la qualité des jeunes qui sortent du centre du formation, mais aussi sur le profil des recrues. Et, outre les qualités sportives, l’OL cherchera aussi à recruter des éléments qui peuvent être des leaders dans le vestiaire et sur le terrain, ce qui n’a pas toujours été le cas. Des joueurs comme Marcelo ou Mapou Yanga-Mbiwa devaient remplir cette fonction, mais cela n’a clairement pas fonctionné. A Bruno Cheyrou d’ajouter donc cette fonction à son profil.

« Tout le monde a été unanime pour dire qu'il manquait de personnalité, de caractère à ce groupe. Il y a de très bons joueurs, mais ça manquait de force pour se dire les vérités dans le vestiaire, pour montrer les dents aux adversaires. Ce sera un axe de recrutement de la cellule. La qualité est là, mais il manque des fois, si on veut faire un parallèle avec les générations dorées précédentes, des Caçapa, des Mahamadou Diarra, qui, quand ça n'allait pas dans le sens de l'OL, résistaient et donnaient un sens à toute l’équipe. Il faut qu'on retrouve de fortes personnalités, du caractère sur le terrain », a livré Bruno Cheyrou, qui sait très bien que, même si rien n’est fait, Mamadou Sakho fait partie de ces joueurs au caractère trempé qui peut clairement remplir ces critères.