Officiel : Bruno Cheyrou directeur du recrutement de Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi la nomination de Bruno Cheyrou au poste de responsable du recrutement après le départ de Florian Maurice.

Dans un communiqué, l'OL a mis fin au maigre suspense qui régnait concernant la désignation du nouveau patron de la cellule recrutement du club rhodanien. Et comme cela avait été annoncé, c'est Bruno Cheyrou, qui avait quitté le PSG la semaine passée, qui remplace Florian Maurice dans cette fonction très importante. « Bruno Cheyrou rejoint l’Olympique Lyonnais en tant que Responsable du recrutement. Il épaulera Juninho et Gérard Houllier dans ses nouvelles missions au sein de l’OL. Bruno Cheyrou, âgé de 42 ans, devient responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais où il succédera à Florian Maurice. L’ancien milieu de terrain ne débarque pas en terrain inconnu car il a évolué sous les ordres de Gérard Houllier à Liverpool. Il a aussi côtoyé Juninho au Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges (CDES) où ils ont obtenu l’UEFA MIP (Executive Master for International Players). Bruno Cheyrou arrive donc à l’OL avec une solide réputation, un réseau et un flair reconnu. Il avait notamment suggéré de manière informelle le nom de Memphis Depay à la direction de l’Olympique Lyonnais », explique l'Olympique Lyonnais.