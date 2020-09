OL : Lyon réclame 117 ME à la Ligue, Aulas plaide non coupable

Dans : OL.

Toujours affecté par l’arrêt de la saison dernière en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais réclame une énorme indemnisation à la Ligue de Football Professionnel. Ce que le président Jean-Michel Aulas refuse d’assumer.

Le combat continue pour l’Olympique Lyonnais. Ce mercredi, le club rhodanien a réclamé une indemnisation de 117 millions d’euros à la Ligue de Football Professionnel. En cause, l’arrêt de la saison dernière en Ligue 1 qui, selon la formation finalement classée septième, a provoqué de grosses pertes financières. La démarche paraît pourtant étonnante puisque la LFP n’a fait que suivre les consignes sanitaires du gouvernement. Celui que les représentants de Jean-Michel Aulas préfèrent éviter d’attaquer pour le moment.

« Nos avocats ont pensé qu'il était bien, plutôt que d'attaquer l'État directement pour la décision d'arrêter le championnat, que ce soit la Ligue qui nous dise de l'attaquer, s’est défendu le président de l’OL dans L’Equipe. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais ce sont nos avocats qui ont dit que c'était mieux de passer par la Ligue pour qu'elle nous dise qu'elle n'était pas responsable, mais que c'était l'État. »

Le mauvais timing

« Pourquoi s'attaquer à la LFP et pas à l'État ? C'est un peu lié à des aspects de procédure, a ajouté le dirigeant. Moi, je ne suis pas avocat. On a un préjudice qui est lourd. L'arrêt des compétitions en France a été préjudiciable aux grands clubs, et plus particulièrement à Lyon. » Rappelons que cette demande d’indemnisation arrive juste avant les élections à la LFP auxquelles Aulas participera jeudi. « Si je ne devais pas entrer à la Ligue, ce n'est pas très grave non plus », a répondu JMA, plus intéressé par une éventuelle compensation financière.