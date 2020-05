OL : Lyon privé honteusement d'un joueur pour la Ligue des champions !

Dans : OL.

Lucas Tousart pourra-t-il disputer la Ligue des Champions avec Lyon si elle devait reprendre. Son nouveau club espère que non.

La situation mondiale dans la lutte contre le Covid-19 implique des décisions parfois différentes entre les pays pour essayer d’être le plus efficace possible face à ce problème d’un ordre nouveau. En France, le déconfinement est prévu pour débuter le 11 mai, mais le football n’est étonnamment pas concerné du tout puisque le gouvernement a décidé de tout arrêter pour la saison en cours. Une reprise en août est espérée, à des dates où l’UEFA a aussi pensé à relancer la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Un bel imbroglio à venir, surtout pour les joueurs en fin de contrat ou qui ont déjà signé ailleurs. C’est le cas de Lucas Tousart, acheté par le Hertha Berlin l’hiver dernier, puis prêté à l’OL pour y finir la saison. En théorie, l’international espoir doit donc rejoindre le club allemand au 1er juillet. Même si Lyon est toujours en course et doit disputer la Ligue des Champions en août? Oui selon Michael Preetz.

« Nous espérons bien pouvoir accueillir Lucas le 1er juillet, en accord avec le règlement et le prêt conclu. Il est vrai qu’il y a encore quelques questions auxquelles l’UEFA n’a pas répondu à ce sujet », a livré à Kicker le directeur sportif du club berlinois. Il faut dire que l’instance européenne n’est pas pressée de trancher sur ces cas de figure, sachant que son désir de relancer les Coupes d’Europe en août doit forcément se faire en accord avec les listes de chaque club. Mais pour l’heure, si les voyages dans l’Europe sont interdits ou très compliqués, cette reprise de la Ligue des Champions risque bien de devenir de plus en plus compliquée. Surtout si d’autres pays suivent l’exemple de la France.