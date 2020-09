OL : Depay va rester, la preuve par 10

Dans : OL.

Critiqué pour son manque d’implication lors des derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a du mal à digérer le fait qu’il ait été annoncé presque certain au FC Barcelone, avant de déchanter.

Le forcing de Ronald Koeman a porté ses fruits dans son discours à son compatriote néerlandais, mais cela n’a ensuite pas eu de suivi dans la réalité économique. Le FC Barcelone a besoin de formaliser au moins deux grosses ventes avant d’effectuer une offre pour recruter Memphis Depay, et encore ce n’est pas certain que cette démarche aille au bout. Annoncé aussi dans un possible échange avec Lucas Paqueta pour atterrir au Milan AC, le buteur lyonnais ne sait plus vraiment où donner de la tête. Toutefois, contrairement à ce qui peut s’écrire, il n’a clairement pas renoncé à effectuer une dernière saison avec l’OL.

La preuve, Le Progrès révèle que Memphis Depay se bat actuellement dans le vestiaire pour récupérer le numéro 10 de Bertrand Traoré, qui n’est même pas encore officiellement parti, même si cela ne devrait désormais plus tarder. Rayan Cherki convoitait aussi ce numéro fétiche, mais l’ancien de Manchester United ne lui a pas vraiment laissé le choix. Une motivation à aller récupérer le numéro 10 pour partir quelques jours plus tard, ce serait assez désarçonnant, même s'il faut se méfier de tout désormais. Résultat, c’est la valse des numéros qui se prépare à Lyon, avec Tino Kadewere va récupérer le 11 laissé libre par Memphis Depay. Au passage, Jean Lucas a profité du départ de Rafael pour avoir désormais le 4 dans le dos de son maillot lyonnais.