OL : Lyon plombé par sa défense, le cri d’alerte est lancé !

En très grande forme, Lyon a enchaîné avec un nouveau succès dimanche soir sur la pelouse du FC Metz (1-3).

En attendant de savoir ce qu’il adviendra des matchs en retard de l’OM contre Lens et Nice, les hommes de Rudi Garcia sont virtuellement troisièmes de Ligue 1. Et la semaine prochaine, un véritable choc attend l’OL avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Parc des Princes afin d’y défier le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, l’Olympique Lyonnais doublerait le PSG et frapperait évidemment un énorme coup sur la Ligue 1. Mais aux yeux de Raymond Domenech, les partenaires de Jason Denayer affichent des faiblesses défensives rédhibitoires pour véritablement lutter face à Neymar, Kylian Mbappé et les stars offensives du Paris Saint-Germain.

« Je soutiens Lyon quand c’est soutenable mais Lyon a trop d’insuffisances défensives dans ce genre de matchs. Le PSG va jouer comme un match de coupe d’Europe. C’est important pour eux. Il y a trop de faiblesses à Lyon. Si Metz marque le penalty… Lyon a laissé trop de boulevards et Paris ne laissera pas des boulevards comme ça. Ils ont une forme de fragilité… Ils commencent à être beaux à voir et peuvent enflammer des matchs, mais contre Paris, ils ne sont pas assez solides défensivement » a jugé le consultant de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Au sujet de la défense lyonnaise, il sera par ailleurs intéressant de voir si Rudi Garcia maintiendra ce système audacieux et très technique en 4-3-3, ou si le coach de l’OL reviendra au 3-5-2 ayant fait le bonheur des Gones face à Manchester City et la Juventus Turin lors du Final 8 de la Ligue des Champions cet été…