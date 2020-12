OL : Piquionne s'enflamme, Lyon c'est un régal !

Dans : OL.

L'OL a confirmé sa très bonne forme du moment en s'imposant à Metz (1-3) dimanche soir.

Après un début de saison compliqué, les Lyonnais semblent avoir passé la seconde en championnat. Grâce à des buts de Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi, l'OL a battu Metz (1-3) dimanche soir à Saint-Symphorien. Désormais troisième (à égalité de points avec la LOSC), l'Olympique Lyonnais affiche une forme étincelante : quatrième victoire consécutive en L1, la sixième en sept matchs. Les hommes de Rudi Garcia n'ont plus connu la défaite depuis le 15 septembre et un match à Montpellier, de quoi pousser certains observateurs à changer d'avis sur le coach lyonnais, comme Gilles Favard. Ancien joueur de l'OL et désormais consultant pour RMC, Frédéric Piquionne a été dithyrambique concernant la performance du milieu de terrain lyonnais dans son ensemble.

« Le milieu de terrain a été performant. Tactiquement, ils ont été très bon, lis ont joué dans les intervalles. Aouar il a joué presque numéro 10. Paqueta a été super bon, Guimarães n'est pas seulement resté devant la défense, il était un peu partout. C'était un régal de les voir jouer, dès qu'ils jouent les 3 en même temps, c'est magnifique! » s'est exprimé le consultant. Si ces trois joueurs sont sortis du lot contre Metz, Rudi Garcia dispose également d'autres solutions sur le banc en la personne de Maxence Caqueret ou Thiago Mendes. Dans une année sans Coupe d'Europe à disputer, l'OL semble avoir toutes les cartes en main pour réaliser une grosse saison et viser une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.