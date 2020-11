OL : Lyon piétine, quatre joueurs accusés

Dans : OL.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a gagné un point dans le choc de la neuvième journée de Ligue 1 face au Lille OSC (1-1).

Bousculés, et surtout en deuxième période après l’expulsion de Marcelo (50e), les Gones ont finalement tenu bon. Grâce à une solide défense et à un bon Anthony Lopes, l’équipe de Rudi Garcia a confirmé son retour au top. Après deux belles victoires contre Strasbourg (3-2) et Monaco (4-1), l’OL passait un vrai test au Stade Pierre Mauroy. Face à une équipe nordiste toujours invaincue cette saison, Lyon a finalement enchaîné un sixième match de suite sans la moindre défaite en championnat, pour s’installer aux portes du Top 5. Mais si certains joueurs lyonnais ont marqué des points, à l’image de Thiago Mendes ou de Sinaly Diomande, l’attaque rhodanienne a déçu ce dimanche soir. Et ce n’est pas Gaël Berger qui dira le contraire, avec Karl Toko-Ekambi en ligne de mire.

« L'attaquant lyonnais sortait de deux doublés lors des deux derniers matchs. Mais le Camerounais a de nouveau affiché ses lacunes techniques. D'abord en ratant un face-à-face avec le gardien… avant que les Lillois n'ouvrent le score sur la contre-attaque. Puis cette action de la 33e minute, lorsque sa conduite de balle mal assurée dans la surface de réparation lui fait perdre le ballon, avant de simuler une faute lilloise et de récolter un avertissement. Plus globalement, ce sont les quatre joueurs de couloir (Cornet, Dubois et Kadewere) qui n'ont pas été au niveau espéré », a lâché le journaliste de Radioscoop, qui sait que l’OL aura besoin de plus de talent autour de Memphis Depay pour finir sur le podium de la L1.