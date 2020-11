L1 : L'OL résiste à dix et ramène un point de Lille

Dans : Ligue 1.

9e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Olympique Lyonnais : 1 à 1.

Buts : Bamba (23e) pour le LOSC ; Celik csc (41e) pour l'OL.

Expulsion : Marcelo (50e) pour l'OL.

À dix contre onze pendant 40 minutes suite à l’expulsion de Marcelo, l’Olympique Lyonnais a réussi à conserver le point du match nul face au Lille OSC (1-1).

Ce choc de la neuvième journée de Ligue 1 entre deux candidats au podium final répondait directement aux attentes. Car après une occasion de part et d’autre en début de match, c’est Lille qui ouvrait la marque par l’intermédiaire de Bamba, qui trompait Lopes d’une frappe de loin après une remise de Yilmaz (1-0 à la 23e). Dans la foulée de ce but nordiste, Yilmaz (26e) et Bamba (37e) loupaient le break, et c’est l’OL qui égalisait, grâce à un but contre son camp de Celik, qui prolongeait, de la poitrine, une frappe d’Aouar dans la cage de Maignan (1-1 à la 41e).

Au retour des vestiaires, le regain de forme de l’OL retombait bien vite, puisque Marcelo écopait d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, pour une nouvelle faute sur Bamba (50e). À dix contre onze, les Gones subissaient les assauts des Gones, mais Bamba (61e), Luiz Araujo (66e) et Yazici (69e) butaient devant le but de Lopes. Au final, les 22 acteurs se partageaient donc les points du nul. Avec ce résultat (1-1), l’équipe de Christophe Galtier reste deuxième du championnat, deux longueurs derrière PSG. De son côté, la formation de Rudi Garcia remonte à la sixième place avec ses 14 points, à quatre unités du podium.