OL : Lyon met une claque à 35 ME à Florian Maurice

Dans : OL.

Très ambitieux cette saison en raison de sa progression sur les dernières années et de sa présence en Ligue des Champions, le Stade Rennais a décidé de ne rien s’interdire sur le marché des transferts.

Le club breton discute avec Diego Godin, et rêve de piquer un autre joueur de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit de Jeff Reine-Adelaïde, qui a mis le feu au club rhodanien en annonçant sa volonté de partir devant le manque de confiance à ses yeux de Rudi Garcia. Florian Maurice, désormais directeur sportif de Rennes et qui l’avait recruté pour l’OL en provenance d’Angers, a bondi sur l’occasion et a offert plus de 20 ME pour récupérer l’ancienne pépite d’Arsenal. Une offre refusée, suivie d’une contre-proposition signée Juninho et Jean-Michel Aulas.

Les dirigeants lyonnais consentent à se séparer de l’international espoirs, à condition que Rennes mette 35 ME sur la table, dévoile France Football ce mardi. Un prix volontairement dissuasif, même si cela veut dire que l’OL n’écarte pas totalement l’idée de le vendre. Toutefois, il faudrait une sacrée confiance en provenance de Florian Maurice pour mettre une telle somme sur le milieu offensif de 22 ans, qui avait signé pour Lyon il y a un an de cela pour 25 ME. Néanmoins, un départ à un tel prix continuerait de remplir les caisses lyonnaises, surtout à un moment où la vente de Memphis Depay se finalise. De quoi relancer le mercato et enfin faire venir de nouveaux joueurs ?