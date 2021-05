OL : Lyon en feu, une double vente à 50 ME ?

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais tentera de placer quelques joueurs indésirables ou à forte valeur marchande lors du mercato.

Paradoxalement, les joueurs les mieux valorisés de l’effectif rhodanien sont peut-être ceux qui n’ont pas porté les couleurs de l’OL cette saison. Et pour cause, Joachim Andersen et Moussa Dembélé pourraient renflouer les caisses de Lyon lors du prochain mercato, sans avoir joué en faveur des Gones cette saison, ou seulement une partie de la saison en ce qui concerne Moussa Dembélé. A en croire les informations obtenues par Le Telegraph, les deux joueurs ont la cote en Angleterre. Déjà intéressé par Dembélé au mois de janvier, Mikel Arteta aimerait de nouveau s’offrir l’attaquant lyonnais lors du prochain mercato à Arsenal. Actuellement prêté à l’Atlético de Madrid, l’attaquant formé au PSG est valorisé à hauteur de 30 ME par Jean-Michel Aulas.

En attendant de savoir si Arsenal s’alignera sur les exigences du président de l’OL, il est important de savoir que les Gunners lorgnent sur un autre élément sous contrat avec Lyon. Il s’agit cette fois d’un joueur qui n’a pas du tout joué en faveur de Rudi Garcia cette saison : Joachim Andersen, convaincant à tel point qu’il a souvent hérité du brassard de capitaine à Fulham. En situation d’échec à l’Olympique Lyonnais, l’international danois a conquis la Premier League grâce à ses performances et à sa régularité. Désireux de rajeunir et de renforcer sa défense centrale, Mikel Arteta est sur le coup. Un brin moins gourmand que pour Moussa Dembélé, l’OL réclame entre 20 et 25 ME pour Joachim Andersen. Il se murmure en Angleterre que Jean-Michel Aulas acceptera une proposition à hauteur de 50 ME pour le duo, si Arsenal souhaitait vraiment faire signer les deux joueurs. Une somme qui pourrait faire le plus grand bien à l’OL dans le contexte économique actuel, et qui n’aurait pas d’impact sur l’effectif de cette saison…