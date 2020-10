OL : Lyon en crise, Duluc perd patience !

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais affiche une panne de résultats inquiétante. Le nul contre l’OM dimanche en est l’exemple alors que les hommes de Rudi Garcia ont joué plus d’une heure à 11 contre 10.

Après une victoire (4-1) contre Dijon en ouverture du championnat, l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. L’exploit européen maintenant dans leur dos, les joueurs de Rudi Garcia affichent des prestations décevantes à l’instar de ce qu’ils ont montré la saison dernière en Ligue 1. Une seule victoire en six matches et une quatorzième place au classement à signaler, un bilan auquel n’était pas habitué le club rhodanien sur les dernières années. Sur le plateau de L’Équipe d’Estelle, Vincent Duluc a tiré la sonnette d’alarme au lendemain du match nul (1-1) contre l'OM. Le journaliste de L’Équipe évoque une crise flagrante, sans mâcher ses mots.

« Ca fait cinq matches de championnat qu’ils ne gagnent pas. Depuis le début de la saison en six journées, ils n’ont marqué que deux buts dans le jeu. Ils ne progressent pas, c’était un peu mieux hier mais que ça finisse comme ça, ça montre qu’ils sont loin des standards de saisons précédentes et des ambitions qu’ils ont. Donc oui ils sont en crise car leur politique sportive est illisible, parce que l’équipe ne progresse pas et parce que c’est une équipe qui a fait 7e la saison dernière. C’est une saison sans Coupe d’Europe, ils n’ont que le championnat et ça parait même trop pour eux en ce moment », a-t-il lâché. Une triste réalité et l’OL devra considérablement s’améliorer pour changer la donne puisqu’il affrontera respectivement Strasbourg, Monaco, Lille et Saint-Étienne après la trêve internationale.