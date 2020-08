OL : Le centre de formation ? Rudi Garcia pète un câble

Dans : OL.

Interviewé sur OL TV, Rudi Garcia a donné le fond de sa pensée sur une critique récurrente depuis son arrivée à Lyon.

L’entraineur rhodanien peine à faire confiance aux jeunes joueurs formés au club, et cela agace au plus haut point les supporters. Quand il le fait, il ne le regrette pas une seconde, à l’image des prestations réussies de Rayan Cherki ou de Maxence Caqueret. Mais le technicien est toujours réfractaire à franchir le pas, et a laissé filer Amine Gouiri, et risque d’en faire de même avec Melvin Bard. Les reproches fusent alors que des jeunes prometteurs lui tendent la main, et sont suivis par des grands d’Europe, comme l’atteste le départ de Pierre Kalulu pour le Milan AC. Rudi Garcia a toutefois décidé de rectifier le tir, et a contesté son image de coach qui empêche les jeunes éléments d’éclore.

« C'est bien que tu me poses cette question, ça va me permettre de me fâcher. J'ai l'impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre, quand t'en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit... Arrêtez un petit peu avec ça. Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Melvin Bard, c'est moi qui les ai fait jouer ici, et personne d'autre avant moi. Me faites plus … avec ça. Moi, je ne rejette la faute sur personne, mais il faut arrêter de me gonfler avec ça. Les jeunes, je les adore, ils sont là, ils sont bons et je les fais progresser pour qu'ils deviennent l'avenir de l'Olympique lyonnais », a lancé un Rudi Garcia excédé par ces critiques, et qui met en avant les débuts de plusieurs jeunes sous ses ordres. Une mise en avant très timide, avec de longues mises à l’écart au milieu, ce qui ne fait que renforcer les critiques des supporters, persuadés par exemple que l’OL n’aurait pas terminé 7e de Ligue 1 si Maxence Caqueret n’avait pas été rangé au placard pendant de longues semaines cet hiver.