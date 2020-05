OL : Lyon bloque Guimaraes au mercato, et c'est tout !

Dans : OL.

Non-qualifié pour les compétitions européennes la saison prochaine sauf s’il gagne la Coupe de la Ligue, ou la Ligue des Champions, l’OL s’apprête à vivre un mercato extrêmement agité cet été.

Et pour cause, de nombreux joueurs risquent de vouloir quitter le navire, sans Ligue des Champions ni même Ligue Europa pour se consoler la saison prochaine. Memphis Depay a d’ores et déjà prévenu Jean-Michel Aulas qu’il réfléchissait à la possibilité de partir tandis que le départ d’Houssem Aouar est déjà acté en interne. Quant à Moussa Dembélé, il dispose d’une cote énorme en Angleterre et en Italie, ce qui ne garantie pas non plus sa présence dans l’effectif de Rudi Garcia la saison prochaine. Autrement dit, c’est une grande lessive qui attend l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. Et selon les informations de L’Equipe, seuls deux joueurs sont certains à 100 % de rester au club.

Reine-Adelaïde et Guimaraes au cœur du projet

Il s’agit de Bruno Guimaraes et de Jeff Reine-Adelaïde. Le premier cité a rejoint l’OL en janvier dernier et s’est déjà imposé comme le patron du milieu de terrain des Gones. Dans le viseur de Barcelone selon la presse espagnole, il est certain de poursuivre au minimum un an de plus à Lyon, même sans coupe d’Europe. Quant à « JRA », son début de saison était extrêmement prometteur mais l’ancien Angevin a été coupé dans son élan par une rupture des ligaments croisés le 15 décembre dernier au Groupama Stadium. Dans l’esprit de Rudi Garcia, l’OL s’articulera en 4-3-3 la saison prochaine avec un milieu composé de Reine-Adelaïde, de Guimaraes et probablement de Thiago Mendes. Voilà un premier indice sur le prochain mercato des Gones, qui enregistrera à l’issue de la saison sportive le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin et la venue de Tino Kadewere en provenance du Havre.