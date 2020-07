OL : Lyon avance sur Cyprien, à moins de 10 ME ?

Dans : OL.

A un an de la fin de son contrat, Wylan Cyprien est invité à se trouver un nouveau club.

Non pas que le milieu de terrain n’ait pas sa place à Nice, mais les Aiglons n’ont pas envie de le voir partir pour zéro euro en juin 2021, et une prolongation n’est clairement pas les tuyaux actuellement. Mais aller chercher le natif des Abymes en Guadeloupe ne sera pas si simple, car l’OGCN réclame 15 ME pour boucler l’affaire. Un tarif qui ne convient pas à l’OL, rentré dans le vif du sujet ces derniers jours. Selon Canal+, le club rhodanien se rapproche d’un accord pour faire venir le joueur révélé au RC Lens. L’idée serait double pour Lyon. Renforcer un secteur touché par le départ de Lucas Tousart avec un joueur de 25 ans à un coût raisonnable. L’OL serait plus dans l’optique d’une fourchette entre 7 et 10 ME pour recruter Wylan Cyprien.

Avec la perspective, à son âge, de lui faire signer un contrat longue durée pour une éventuelle revente en cas de belle exposition dans deux ou trois ans, et ainsi ne pas perdre au change. Si cela peut faire craindre pour l’avenir des jeunes à son poste, et notamment le prometteur Maxence Caqueret, cela démontrerait toutefois la volonté de l’OL d’être actif sur le marché des transferts malgré la crainte d’une saison prochaine sans Coupe d’Europe. En tout cas, malgré cette situation pas évidente, Cyprien ne force pas pour un départ à Lyon ou ailleurs, le joueur ayant décidé de jouer le jeu et de rester à disposition de son entraineur pendant la préparation et pourquoi pas le début de saison.