OL : Louza à Lyon, seulement si Aouar s'en va ?

Dans : OL.

Potentiellement privé d’Europe la saison prochaine, l’OL ne devrait pas réaliser de folies lors du prochain mercato.

Dans la capitale des Gaules, on tentera en revanche de se renforcer à moindre coût en réalisant des coups malins. Dans cette optique, Lyon regarde en Ligue 2 et a d’ores et déjà coché le nom de Maxence Lacroix, défenseur de 20 ans évoluant à Sochaux. Les décideurs rhodaniens ont également les yeux sur les jeunes pépites de Ligue 1 et parmi elles, on retrouve inévitablement Imran Louza, auteur d’une saison pleine avec le FC Nantes (28 apparitions, 4 buts, 3 passes décisives). A en croire les informations obtenues par RMC et Ouest-France, la direction lyonnaise apprécie tout particulièrement le profil du jeune milieu de terrain nantais.

Pour l’heure, l’Olympique Lyonnais n’a transmis aucune offre au FC Nantes pour le transfert d’Imran Louza. Mais les choses pourraient subitement s’accélérer en cas de départ d’Houssem Aouar, lequel ne sera pas retenu par Jean-Michel Aulas en cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato. En revanche, il faudra batailler pour l’Olympique Lyonnais dans le dossier Imran Louza puisque le milieu des Canaris est courtisé par un certain Ralf Rangnick, l’ancien coach du RB Leipzig pressenti pour s’asseoir sur le banc du Milan AC la saison prochaine. Par ailleurs, la somme réclamée par le FC Nantes pour un transfert de Louza n’a pas filtré. Du côté de Christian Gourcuff, on tentera certainement de conserver le joueur puisque l’ancien coach de l’Algérie déclarait récemment que Louza comptait parmi « les joueurs les plus importants » car il colle « parfaitement à (sa) façon de voir le foot ». Lyon aura donc fort à faire pour déloger Louza de Nantes.