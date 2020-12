OL : Lopes meilleur simulateur que Neymar, il se marre

Dans : OL.

Le gardien de l'OL est revenu sur l'épisode avec Neymar rencontré lors du match face au PSG.

Anthony Lopes fait partie des meilleurs gardiens de notre championnat. Pourtant, malgré un niveau impressionnant, le Portugais est souvent la cible de moqueries. Connu pour ses sorties parfois non maîtrisées, il avait notamment blessé Kylian Mbappé en 2018 après un choc. Le gardien est retombé dans ses travers en milieu de semaine face à Brest, concédant un but contre son camp puis un penalty dans les dernières minutes du match. Mais c'est bien lors du match face au PSG lors de la 14e journée que Lopes s'est fait remarquer. Après un choc avec un coéquipier et Neymar, le gardien avait alors enchaîné les roulades jusqu'aux panneaux publicitaires, ce qui avait enflammé les réseaux sociaux. Interrogé au micro de Canal +, il est revenu sur cet épisode, amusé par la comparaison avec le Brésilien, souvent décrié pour ses simulations.

« C'est génial, quand même! Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq... Ouais, il y en a pas mal. J'avoue que j'ai 10/10 en note artistique, c'est plutôt pas mal, non? On en rigole, mais sur le coup je me suis vraiment fait mal. Je me blesse vraiment » a déclaré le portier lyonnais. Après ce choc, l'international portugais avait pu reprendre sa place et aider son équipe à conserver l'avantage jusqu'à la fin du match. Actuellement leader de Ligue 1 et ce jusqu'au Lille - PSG de dimanche soir, l'OL aura besoin d'un grand Anthony Lopes s'il souhaite viser le titre cette saison.