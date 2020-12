L1 : Le PSG assure, l’OM tombe de haut, Lopes plombe l’OL

Dans : Ligue 1.

Mis sous pression par le LOSC dans la course au titre, le Paris Saint-Germain a parfaitement répondu présent, au contraire de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille.

Après sa défaite contre l’OL au Parc des Princes dimanche dernier, le PSG a réagi face à Lorient (2-0). Bien aidé par Gravillon (49e), victime d’un carton rouge pour une faute sur Mbappé dans sa surface, Paris s’est imposé grâce à un penalty de son champion du monde (51e) et à une réalisation de Kean (61e). Avec ce succès, le PSG remonte à la deuxième place à une unité du LOSC, son prochain adversaire en L1.

Lopes tue l'OL, l'OM renversé par Rennes

Juste derrière Paris, l’OL a buté sur Brest dans une fin de match complètement folle (2-2). Après l’ouverture du score brestoise sur un but contre son camp de Lopes (39e), Lyon a égalisé avec un penalty de Memphis Depay (69e), avant que Cornet ne donne l’avantage à son équipe (81e) après le rouge du Brestois Lasne (74e). Mais dans le temps additionnel, Faivre a remis les deux équipes à égalité sur un penalty provoqué par Lopes et tiré en deux temps (92e). Malgré ce final terrible, la troupe de Rudi Garcia reste invaincue depuis 12 journées et prend trois points d’avance sur l’OM.

Devant au score grâce au premier but de Gueye (24e), Marseille a pourtant chuté à Rennes (1-2). Car après le carton rouge du milieu de 21 ans (36e), le club phocéen a sombré en deuxième période face à Traoré (63e) et Hunou (83e). Malgré ce premier revers en L1 depuis septembre, Marseille reste quand même dans la course au titre à cinq points de Lille, mais avec deux matchs en retard.

Monaco chute, l'ASSE gagne enfin

Cette lutte pour le podium, elle ne concerne plus vraiment Monaco. Lourdement défait à dix contre onze après l’expulsion de Disasi (23e) contre Lens (0-3), sur des buts de Sylla (1ère), Banza (33e) et Kakuta (39e), l’ASM descend à la huitième place. Et dans le dernier match de la soirée, l’ASSE a dominé Bordeaux (2-1). Grâce à deux merveilles de Nordin (15e) et Neyou (75e), et malgré le but de Hwang (24e), la formation de Claude Puel a donc mis fin à une série noire de 11 matchs sans victoire. Avec ce premier succès depuis trois mois contre le FCGB de Gasset, l’ancien coach vert, Sainté remonte à la 14e place et s’éloigne à cinq longueurs de la zone rouge.