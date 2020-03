OL : Liverpool dit non à Aouar, ce n'est pas de sa faute

Dans : OL.

Avec 9 buts et 7 passes décisives cette saison, Houssem Aouar est sans conteste l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais.

Malgré un début de saison délicat, l'international espoir français de l’OL a redressé la barre. Leader technique des Gones, il sera sans surprise l’un des joueurs les plus courtisés de Lyon lors du prochain mercato, avec Memphis Depay et Moussa Dembélé. Ces dernières semaines, son nom a notamment été associé à la Juventus Turin, ou encore à Arsenal et à Manchester City. Sur certains forums spécialisés, il a également été question d’un intérêt de Liverpool pour Houssem Aouar. Une information démentie en cette fin de semaine par l’Evening Standard.

Le média confirme que Jürgen Klopp apprécie le profil du joueur, et qu’il ne doute pas de l’avenir brillant du Lyonnais. Ces derniers mois, les Reds ont observé à de nombreuses reprises les prestations d’Houssem Aouar, mais il a finalement été conclu que le joueur formé chez les Gones n’avait pas le profil adéquat pour intégrer le système de Jürgen Klopp. Et pour cause, le technicien allemand estime qu’Houssem Aouar n’est pas un joueur adapté à son 4-3-3, dans lequel il souhaite impérativement avoir des ailiers très rapides et des milieux relayeurs capables de répéter les efforts physiques. De toute évidence, Houssem Aouar ne correspond pas au profil, lui qui est davantage un n°10 à l’ancienne, dont la vitesse et le physique ne sont pas les principaux attributs. Sans aucun doute, la réflexion de Pep Guardiola, qui utilise régulièrement des meneurs de jeu (De Bruyne, Bernado Silva) au poste de milieu relayeur est différente, raison pour laquelle la rumeur liant Aouar à Manchester City devrait ressurgir d’ici le mercato.