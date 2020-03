OL : Duel à trois pour Aouar, le PSG dans la course

Dans : OL.

Auteur d’une saison pleine à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar sera sans conteste l’un des joueurs Français les plus courtisés du prochain mercato estival.

Et pour cause, le meneur de jeu de l’OL figure déjà dans les petits papiers de la Juventus Turin, comme indiqué ces derniers jours par la presse italienne. Une information confirmée en cette fin de semaine par le Corriere dello Sport, qui indique que Maurizio Sarri apprécie tout particulièrement le profil d’Houssem Aouar, un joueur technique aussi bien capable d’évoluer dans un rôle de milieu relayeur dans un 4-3-3 ou de milieu gauche dans un 4-4-2. Mais le média précise que la Juventus Turin ne sera pas toute seule à courtiser Houssem Aouar cet été puisque selon les dernières informations récoltées, Manchester City et le PSG sont également de sérieux courtisans au joueur formé à Lyon.

A la tête de Manchester City, le charismatique Pep Guardiola a toujours dans l’idée de recruter Houssem Aouar en cas de départ majeur au sein de son effectif… tout comme le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient globalement des relations cordiales avec Jean-Michel Aulas, est un admirateur de longue date du joueur. Si un joueur comme Julian Draxler venait à faire ses valises, alors le Paris SG pourrait rapidement faire d’Houssem Aouar sa priorité. Dans cette lutte à trois, c’est certainement le plus offrant qui parviendra à rafler la mise. Et selon le média italien, c’est une somme comprise entre 65 et 70 ME qu’il faudra débourser pour faire craquer Jean-Michel Aulas. Reste maintenant à voir quel club aura la préférence d’Houssem Aouar, très attaché à l’Olympique Lyonnais mais qui aura bien du mal à refuser des offres aussi prestigieuses lors du prochain mercato…