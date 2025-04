OL ‍: Letexier a scandalisé un ancien arbitre top niveau

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La transformation du carton rouge de Lucas Stassin en carton jaune n'en finit pas de provoquer des vagues après le derby ASSE-OL. Ancien arbitre, Bruno Derrien est sidéré par cette décision de François Letexier mis sous pression par la VAR.

Ancien arbitre international français, Bruno Derrien n'était pas à Geoffroy-Guichard dimanche soir, mais il assistait au derby ASSE-OL devant sa télévision. Et c'est peu dire que la décision de François Letexier d'expulser, puis finalement d'annuler cette sanction après avoir visionné la VAR l'a laissé sans voix. Interrogé par Le Parisien sur cette séquence qui scandalise les joueurs et les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, Bruno Derrien avoue n'avoir aucune explication sérieuse.

Car dans un premier temps, celui qui a été désigné meilleur arbitre d'Europe avait fait le bon choix en expulsant Lucas Stassin, auteur d'un geste dangereux sur Corentin Tolisso. L'ancien arbitre se demande ce que la VAR a dit à François Letexier pour ainsi le faire changer d'avis en si peu de temps, puisque tout s'est décidé à une vitesse incroyable. Une décision que visiblement Letexier a regrettée puisqu'à en croire Coretin Tolisso, qui souffrirait d'une entorse du genou, l'arbitre se serait excusé à la fin de la rencontre.

La VAR a rendu un mauvais service à François Letexier

Répondant au quotidien francilien, Bruno Derrien a du mal à comprendre comment tout cela s'est enchaîné et surtout quels ont été les arguments utilisés pour éviter l'expulsion du buteur stéphanois. « Quand on voit l’image, c’est rouge. Il prend la bonne décision en live. Pourquoi est-il interpellé pour aller voir l’action à la VAR ? Il ne commet pas d’erreur manifeste en l’expulsant, Deuxième chose, quand François Letexier va vouloir l’image, pourquoi ne se conforte-t-il pas ? L’image aurait dû le conforter dans le rouge. Ce serait intéressant de savoir ce que lui a dit l’arbitre VAR pour l’envoyer voir les images. Je n’arrive même pas à me faire l’avocat du diable, parce que je n’arrive pas à trouver d’explication », avoue l'ancien arbitre, qui va désormais devoir attendre les explications de la Direction Nationale de l'Arbitrage, laquelle pourrait même dévoiler l'enregistrement sonore de cet échange entre François Letexier et la VAR comme elle l'avait après l'incident entre Paulo Fonseca et Benoît Millot.