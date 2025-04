L'arbitre d'OL-ASSE s'est excusé, Tolisso est sous le choc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur civière dimanche soir lors du derby gagné par Saint-Etienne, Corentin Tolisso affirme que François Letexier s'est excusé de ne pas avoir expulsé le buteur des Verts, ce qu'il avait pourtant fait avant de revenir sur sa décision.

On ne sait pas quel effet cela aura sur le classement final du Championnat de Ligue 1, mais il est évident que la victoire des Verts (2-1) face à l'OL vaut son pesant d'or pour l'ASSE et pourrait coûter très cher pour l'Olympique Lyonnais. Sur le terrain, rien à dire Saint-Etienne a été un ton au-dessus de son voisin, mais c'est plus de la polémique engendrée par l'attitude de l'arbitre qui fait parler ce lundi. En décidant de finalement mettre un jaune à Lucas Stassin, auteur d'un tacle beaucoup trop engagé sur Corentin Tolisso, François Letexier a provoqué un énorme débat. Et s'il est resté silencieux après le match, l'arbitre se serait finalement excusé auprès du milieu de terrain de l'OL. C'est ce Corentin Tolisso et John Textor affirment.

Letexier meilleur arbitre d'Europe, Bertrand Latour le détruit https://t.co/yFO9gdRjrY — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2025

Via une story sur Instagram, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, obligé de quitter le terrain sur civière et à priori victime d'une grosse entorse, est revenu sur ce derby : « Les excuses de Monsieur Letexier n'atténueront ni la douleur, ni l'incompréhension. », cela illustré par une image sur laquelle l'on voit le double buteur de l'ASSE coller un tacle pour le moins musclé à son adversaire. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, présent dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, a confirmé que l'arbitre numéro 1 français s'était excusé auprès de Corentin Tolisso, même si cela n'expliquait pas sa décision de remplacer le carton rouge par un carton jaune suite à l'intervention de la VAR.

Textor réagit comme un seigneur

« L'arbitre vient de concéder auprès de notre joueur qu'il avait fait une erreur. Il aurait dû y avoir carton rouge. Après réflexion, il a réalisé ce que tout le pays avait réalisé. Premièrement, je veux le remercier pour son honnêteté, c'est bien, mais cela me brise le coeur. Honnêtement, nous savions que c'était une erreur, mais bon sang cela fait encore plus mal que l'arbitre le reconnaisse quelques instants après le match. Le côté positif, c'est qu'il apprend de cette erreur. C'est tout à son honneur de le dire. Il va permettre à Coco (Tolisso) de comprendre un peu mieux la situation (...) Cela ne nous aidera pas pour prendre les trois points, mais j’espère que cela aidera la Ligue 1 à être meilleure », a confié John Textor après avoir appris les excuses de François Letexier.

Il va désormais falloir attendre les commentaires de la Direction Nationale de l'Arbitrage qui intervient désormais après chaque polémique pour savoir comment la VAR a réussi à faire changer d'avis François Letexier, lequel avait expulsé Lucas Stassin dans un premier. Nul doute que les dirigeants lyonnais seront attentifs à ces explications.