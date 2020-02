OL : Les pépites brésiliennes craquent devant Juninho, il rafle tout

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais dépensait près de 10 ME pour recruter Jean Lucas, jeune milieu de terrain brésilien de 21 ans, en provenance de Flamengo.

Utilisé à seulement 11 reprises cette saison en Ligue 1, Jean Lucas n’a pas encore démontré l’intégralité de son potentiel. Aux yeux de Rudi Garcia, le natif de Rio de Janeiro n’est pas encore totalement prêt pour occuper une place de titulaire dans un club de la dimension de l’Olympique Lyonnais. Mais en interne, son potentiel ne fait aucun doute. Et ce n’est pas Juninho qui va dire le contraire, lui qui, comme dans le dossier Bruno Guimaraes, a été le grand artisan de sa signature dans le Rhône. Interrogé par FOX Brésil, Jean Lucas a d’ailleurs évoqué les premiers contacts avec Juninho. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de l’OL ne s’attendait pas à avoir la légende lyonnaise au téléphone.

« Quand j’ai appris l’intérêt de Lyon, Juninho m’a téléphoné et j’en étais presque effrayé. J’ai demandé : qui est-ce ? et il m’a répondu : c’est Juninho. Je n’arrivais pas à croire que je parlais avec lui » explique Jean Lucas, très impressionné par l’auras et le charisme de Juninho, avant de poursuivre. « Pour moi, c’était le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. On a parlé, il a continué en me disant qu’il me suivait depuis un certain temps, qu’il m’appréciait et qu’il me voulait à Lyon. Donc je suis venu en France et je suis très heureux ». Désormais, ce sera à Jean Lucas de rendre la confiance accordée par Juninho en brillant sur le terrain. Cela ne sera pas simple puisque cet hiver, la concurrence s’est accrue dans ce secteur de jeu avec la signature de Camilo, mais surtout celle de Bruno Guimaraes, capitaine de la sélection olympique brésilienne, acheté pour 20 ME.