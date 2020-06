OL : Les offres pleuvent au mercato, merci l'académie !

Dans : OL.

Le mercato franco-français a ouvert ses portes au début du mois de juin, et il pourrait permettre à l’OL d’enregistrer quelques ventes.

Remplaçant la plupart du temps cette saison, Martin Terrier figure par exemple dans le viseur du Stade Rennais. Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, deux autres joueurs de l’Olympique Lyonnais ont la cote sur le marché français, à savoir Amine Gouiri et Melvin Bard. Comme pressenti il y a quelques jours, l’intérêt de l’OGC Nice pour les deux joueurs formés au sein de l’académie lyonnaise se confirme. L’intérêt des dirigeants azuréens pour Amine Gouiri est d’ailleurs si important que le Gym envisage clairement de proposer à l’attaquant de 20 ans le rôle de doublure de Kasper Dolberg en attaque la saison prochaine.

Une offre très alléchante pour l’attaquant lyonnais, qui refuse d’être prêté et qui devrait donc quitter de manière définitive l’OL lors du prochain mercato. Preuve que les choses sont assez avancées, Nice a soumis une offre officielle à Lyon pour l’international espoirs français, utilisé à seulement 5 reprises par Rudi Garcia cette saison. Le cas de Melvin Bard est différent, car le défenseur gauche de 19 ans n’a pas encore fait l’objet d’une offre concrète des Aiglons. Sur ce dossier, Nice devra se battre et se montrer particulièrement convaincant, car la concurrence sera rude. Effectivement, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier seront confrontés à la concurrence de Brest, Lorient, Reims et Francfort. Des clubs certes moins riches, mais qui pourront assurer à Melvin Bard un temps de jeu plus conséquent que Nice, qui compte déjà Stanley Nsoki à ce poste. Par ailleurs, notons que Niels Nkounkou, latéral gauche prometteur de l’OM un temps courtisé par Nice et qui n’a pas encore signé pro avec Marseille, ne devrait pas rejoindre la Côte d’Azur.