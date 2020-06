OL : Le discours de Garcia ne passe plus, il se Bard

Dans : OL.

Conserver les jeunes prometteurs est toujours une mission délicate, même pour les clubs qui ont l’habitude de leur faire confiance comme l’Olympique Lyonnais.

Mais la tendance s’est inversée avec Rudi Garcia, qui a rapidement sorti la carte des espoirs en lançant Rayan Cherki ou Maxence Caqueret, avant de changer d’avis. Ceci à l’image de Melvin Bard, qui avait effectué quelques apparitions prometteuses, et a tout d’un coup disparu du radar. Et ce même quand les habituels titulaires au poste de latéral gauche, Youssouf Koné et Fernando Marçal, ont été blessés ou suspendus. L’entraineur lyonnais a préféré repositionner Maxwel Cornet au poste d’arrière gauche, plutôt que de donner sa chance à l’international français U20. Ce dernier en a pris note, et plutôt que de passer une saison de plus en réserve, il a émis le souhait de partir annonce L’Equipe.

Avec encore un an de contrat, et aucune prolongation en vue, l’OL devrait respecter son désir. Ses chances de découvrir plus assidûment la Ligue 1 sont grandes, sachant que Reims le suit depuis plusieurs mois, tout comme Lorient, Brest et Nice. L’Eintracht Francfort a aussi un oeil sur lui, et l’a même suivi en National 2 cette saison. Reste à savoir combien Lyon pourra récupérer avec son jeune arrière gauche. Cela ne devrait pas monter bien haut vue sa situation et son contrat, surtout que l’Olympique Lyonnais ne pourra pas vraiment négocier avec les clubs acheteurs. Au grand dam des supporters, qui auraient aimé ce pur lyonnais avoir sa chance plus régulièrement.