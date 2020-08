OL : Les Bleus ou l’Algérie ? Houssem Aouar a enfin décidé

Dans : OL.

Après une longue réflexion, le Franco-Algérien Houssem Aouar a finalement choisi sa sélection. Une décision influencée par l’évolution de sa carrière sportive.

Houssem Aouar s’est enfin décidé. Courtisé par la Fédération algérienne depuis plus d’un an, le milieu de l’Olympique Lyonnais a toujours repoussé le moment de son choix, jusqu’à cette semaine. En effet, le média Le Score affirme que le joueur formé au club rhodanien a tranché en faveur de l’équipe de France. L’international Espoirs tricolore (16 sélections) aurait contacté les dirigeants des Fennecs lundi soir pour leur annoncer sa décision. Une démarche sans doute motivée par Didier Deschamps. Car toujours selon la même source, le sélectionneur des Bleus, qui dévoilera sa liste jeudi avant d’affronter la Suède et la Croatie (5 et 8 septembre) en Ligue des Nations, a prévu d’y inscrire le nom d’Aouar.

Rappelons que le coach français souhaitait déjà convoquer le Lyonnais en septembre 2019 avant de prendre connaissance de sa blessure aux adducteurs. Un intérêt forcément flatteur pour le natif de Lyon qui, à l’image de son ancien coéquipier Nabil Fekir, a privilégié l’évolution de sa carrière, alors que sa famille et son entourage l’auraient incité à privilégier le champion d’Afrique. Nul doute que l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas valideront la décision d’Aouar, très convoité pendant le mercato, et dont le nouveau statut d’international français fera sûrement grimper le prix d’un éventuel transfert chez un cador européen…