OL : Les attaques de Coupet font mal, Aulas est touchée

Dans : OL.

Déçu des conditions de son départ, Grégory Coupet a de nouveau critiqué ses anciens supérieurs à l’Olympique Lyonnais. Une sortie qui a apparemment affecté le président Jean-Michel Aulas.

Ce n’est un secret pour personne, le dernier passage de Grégory Coupet à l’Olympique Lyonnais s’est mal terminé. L’ancien entraîneur des gardiens des Gones s’est exprimé sur les raisons de son départ à plusieurs reprises. On sait que le jeune technicien a préféré claquer à la porte à la fin de son contrat, ses dirigeants ayant selon lui trop tardé à lui annoncer leur décision. Du coup, le néo-Dijonnais en a remis une couche ce samedi dans les colonnes du Parisien. Un entretien durant lequel l’entraîneur principal Rudi Garcia n’a pas été épargné. Puis c’est Jean-Michel Aulas qui s’est retrouvé dans son viseur.

« Je savais que je ne recevrais rien, mais personne n’a été capable de me dire la vérité en face. Ce n’était pas compliqué, pourtant. J’aurais aussi aimé que le président Aulas soit inquiet de ma situation et me demande ce qui se passe. Mais je n’ai pas eu d’appel. Pas plus après, d’ailleurs », a regretté Coupet, dont l’énième sortie a visiblement touché le patron rhodanien. « Greg je regrette profondément tes prises de position négatives à l’encontre de l’institution OL qui a toujours été derrière toi et qui le sera ce soir encore », a tweeté Jean-Michel Aulas avant le déplacement du DFCO à Paris ce samedi soir.