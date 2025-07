OL ‍: Le transfert d’Almada validé, la DNCG ne va pas aimer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le marché des transferts a son lot de surprises pour l'OL au coeur du groupe Eagle. Des bonnes, et parfois des beaucoup moins bonnes.

Comment s’y retrouver dans les méandres de la famille Eagle, entre Botafogo, l’OL et même Molenbeek ? C’est parfois impossible étant donné la complexité et l’opacité des transactions souvent chapeautées par un certain John Textor. Ainsi, l’OL a pu récupérer de l’argent dans ses comptes sur le transfert de Luiz Henrique, qui n’a jamais posé un pied de sa vie à Lyon, et a été transféré de Botafogo au Zénith Saint-Péterbourg pour 33 millions d’euros début 2025. Dans le même temps, il avait été annoncé par Eagle lors de la signature de Lucas Perri à l’OL, que la moitié du futur transfert du gardien brésilien irait dans les caisses de Botafogo, et cela ne sera pas le cas alors que le portier lyonnais se prépare à rejoindre Leeds dans les prochaines heures.

Où sont passés les droits de l'OL ?

Pour Thiago Almada, qui était en prêt à l’OL en deuxième partie de saison et dont les droits appartenaient à 50 % au club rhodanien depuis que Lyon a participé via Eagle à son achat d’Atlanta en juillet 2024, c’est en revanche la douche froide pour le club français. Le média brésilien Globo annonce ce vendredi que la totalité de l’argent perçu du transfert de l’Argentin à l’Atlético de Madrid reviendra à Botafogo. C’est une somme de 21 millions d’euros qui arrivera dans les caisses du club de Rio de Janeiro, et nul part ailleurs affirme le journal sud-américain. Une situation qui mécontente l’OL, qui estime avoir participé à son achat et détenir toujours la moitié de ses droits économiques.

Et pour ne rien arranger, Botafogo a vendu Thiago Almada pour 21 ME à l’Atlético, mais contre seulement 50 % de ses droits économiques. L’OL aurait donc du toucher la moitié de cette somme, et conserver ainsi 25 % des droits sur l’international argentin, mais Globo affirme que John Textor a fait évoluer les textes de Eagle favorablement pour Botafogo. Selon son bon vouloir donc, même si dans d’autres cas de figure, cela a aussi servi l’OL avec Luiz Henrique, ou Ernest Nuamah en 2023. Mais pour cette fin d’aventure avec Lyon, John Textor n’a aucun état d’âme et cette rentrée d’argent non négligeable passe sous le nez de l’OL.