OL : Le Red Star aidé face à Lyon ?

Dans : OL.

L'OL se déplace au Red Star en Coupe de France ce jeudi. Un billet pour les quarts de finale est en jeu, mais le club audonien aura un coup de pouce inédit.

« Je vais rappeler aux joueurs que le Red Star a battu Lens, et que nous, nous n’avons pas battu Lens ». Rudi Garcia a prévenu ses troupes avant le 1/8e de finale de Coupe de France à Saint-Ouen, ce jeudi. Si le club du 93 peine à tenir les premiers rôles dans le championnat National, il possède néanmoins un esprit coupe qui l’a déjà aidé à venir à bout d’une équipe de Lens pourtant très solide cette saison. Au tour précédent, dans un stade Bauer toujours aussi vétuste mais qui devrait enfin prochainement débuter ses travaux de rénovation, il n’y a pas que la pelouse synthétique délicate qui a surpris les « Sang et Or ». En effet, dans ce stade à l’anglaise si particulier, les Audoniens avaient pu compter sur le soutien d’une poignée de supporters, qui se trouvaient derrière un but. En effet, un simple grillage sépare le stade d’un grand immeuble, dont la devanture permet donc de suivre la rencontre de près sans être dans le stade. Même si les rassemblements de plus de six personnes sont en théorie interdits, quelques fanatiques vont tenter leur chance ce jeudi, et Vincent Bordot le sait très bien.

« Nous avons beaucoup de supporters. Du côté des bâtiments derrière le stade, on sera soutenu ! On est un club multiculturel, représentatif de la région parisienne. Bauer c’est le territoire, le Red Star c’est l’histoire et l’avenir. Cet été, les travaux de rénovation du stade débuteront et le centre d’entraînement sera terminé. Le président Patrice Haddad, depuis douze ans au club, est notre Jean-Michel Aulas. Il est emblématique, a des idées, des projets, et veut mener son club en L2 puis en L1 », a souligné dans Le Progrès l’entraineur du Red Star. Avec la victoire face à Lens puis la confrontation contre l’OL, le club de Seine-Saint-Denis a en tout cas droit à un avant-goût de Ligue 1 grâce à cette Coupe de France.