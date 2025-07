OL ‍: Le prix de Caleta-Car dévoilé, ça fait mal

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Duje Caleta-Car se prépare à prendre la direction de la Real Sociedad pour la saison à venir. Ce ne sera pas le jackpot pour l'OL, qui tente toutefois de négocier au mieux cette sortie très attendue.

L’Olympique Lyonnais est en phase de vente de ses joueurs en ce premier mois complet de mercato. Il y a eu quelques bonnes opérations, mais il faut surtout libérer de la masse salariale dans l’effectif, et laisser partir des joueurs qui n’ont pas l’assurance d’être titulaires pour la saison à venir. C’est clairement le cas de Duje Caleta-Car, qui a souvent joué les utilités mais n’a jamais vraiment réussi à s’imposer à Lyon. Paulo Fonseca l’a carrément rayé de la carte, ce qui rendait son avenir dans la cité des Gones impossible, malgré son contrat courant jusqu’en 2027. Une porte de sortie s’est subitement ouverte et le Croate n’a pas hésité une seconde quand la Real Sociedad lui a proposé de venir. L’OL n’a visiblement pas trop eu le choix puisque les conditions de ce départ ne vont probablement pas faire rêver.

L'OL tente d'arracher une option d'achat

Duje Caleta Car muy cerca de convertirse en el primer refuerzo de la Real Sociedad como ha adelantado hoy @FabrizioRomano. A esta hora se discute la fórmula de su llegada donde no está descartada una cesión con opción de compra. La Real ya tiene el OK del jugador. — Yon Cuezva 🎙 (@cuezva) July 29, 2025

Selon Yon Cuezva, journaliste pour Radio Marca, le premier renfort du club basque de cet été arrive déjà sous la forme d’un prêt, et non d’un transfert. Les deux clubs se dirigent vers un prêt avec une option d’achat, qui ne devrait pas être obligatoire, et dont le montant sera de 3 millions d’euros. Seule bonne nouvelle pour l’OL, la Sociedad prendra en charge l’intégralité du salaire du Croate pendant la durée du prêt, ce qui libèrera de la masse salariale, mais ne fera entrer aucun argent en cash sur cette saison, avec une faible probabilité que cela soit le cas dans un an. Caleta-Car s’est en tout cas déjà mis d’accord sur les conditions de son prêt, et attend l’accord définitif pour s’envoler vers l’Espagne.

Selon Radio Marca, il reste encore quelques détails à finaliser et l’OL espère encore tirer un petit avantage supplémentaire avant la finalisation de ce prêt, avec peut-être l’ajout d’une option d’achat conditionnée à ses performances ou à celles du club basque. Cela ne sera en tout cas pas l’affaire du siècle, mais l’ancien de l’OM va laisser de la place dans le vestiaire et délester l’OL d’un gros salaire.