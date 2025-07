OL ‍: Caleta-Car fait ses adieux et file en Espagne

Un départ de plus se profile à l’OL, celui du défenseur croate Duje Caleta-Car, attendu en Espagne pour signer à la Real Sociedad dans les heures à venir.

L’Olympique Lyonnais continue d’être très actif en ce mois de juillet, notamment dans le sens des départs. Devenu indésirable en raison de son faible temps de jeu, Duje Caleta-Car est sur le point de faire ses valises. Recruté en provenance de Southampton il y a deux ans, l’international croate va s’offrir un joli rebond du côté de la Real Sociedad. Selon les informations de Fabrizio Romano, tout est quasiment en place pour la signature de l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille en Liga.

🚨⚪️🔵 EXCL: Real Sociedad closing in on deal to sign Duje Caleta Car as new centre back from Olympique Lyon.



28 year old defender on the verge of completing his move. pic.twitter.com/4MXj5LalpH