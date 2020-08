OL : Le premier transfert bouclé, c’est une surprise

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec le Spartak Moscou pour la vente de Kenny Tete. Les choses devraient rapidement se finaliser.

En attendant le mois de septembre, et les attaques des grands d’Europe pour les joueurs du haut du pavé à l’OL, le club rhodanien est sur le point de régler un problème de taille dans sa défense. Mais alors que deux noms de Brésiliens étaient sortis du chapeau, Marcelo et Rafael étant annoncés du côté de la Turquie, c’est Kenny Tete qui est en train de fair ses valises. Le latéral néerlandais était pourtant considéré comme le numéro 2 dans la hiérarchie, devant Rafael, mais une offre récent du Spartak Moscou a tout changé. Selon Téléfoot, l’OL a dit oui à la proposition de transfert de 5 ME pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam, qui avait été acheté quasiment pour la même somme (4 ME), en juillet 2017.

Trois ans plus tard, le bilan du Néerlandais est très mitigé, avec quelques apparitions prometteuses au départ, puis rien de bien convaincant, et rapidement un statut très loin du titulaire du poste, Léo Dubois. Une vente qui devrait donc satisfaire l’OL, qui n’exclue toujours pas de se séparer de Rafael, dont le rendement est aussi décevant, histoire de faire le ménage à ce poste. Récemment, Tete avait été proposé à l'OM, preuve que la volonté de Lyon était de se défaire de son joueur. Le départ de Kenny Tete aurait au moins le mérite de faire rentrer un peu d’argent sans affaiblir l’équipe, en attendant de voir ce que l’OL fera si jamais des offres conséquentes arrivent pour ses stars Memphis Depay, Houssem Aouar ou Moussa Dembélé.