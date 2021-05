OL : Le plan gratuit pour faire oublier Aouar

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a de grandes chances de perdre Houssem Aouar, courtisé par la Juventus Turin ou encore le Real Madrid.

Le milieu offensif formé à l’OL disposait déjà d’un bon de sortie l’été dernier, mais son transfert à la Juventus Turin ne s’était pas concrétisé. Jean-Michel Aulas est un homme de parole et par conséquent, il ne retiendra pas Houssem Aouar dans les semaines à venir, dans le cas où l’international français trouverait un accord avec un club prestigieux. Cette semaine, le nom d’Aouar a de nouveau été évoqué en Espagne, où Zinedine Zidane apprécierait son profil pour renforcer le Real Madrid. Qu’il parte chez les Merengue ou ailleurs, Houssem Aouar laissera forcément un grand vide à Lyon et Juninho devra se montrer inspiré pour le remplacer… ou pas.

Dans un édito, le site Olympique & Lyonnais a fait le point sur les joueurs prêtés par l’OL. Et pour le média rhodanien, le successeur d’Houssem Aouar est peut-être déjà tout trouvé en la personne de Jeff Reine-Adelaïde, actuellement prêté à Nice et qui pourrait être relancé à Lyon avec la venue d’un nouvel entraîneur. « L’OGCN dispose d’une option d’achat à 25 millions d'euros. Avant son départ, l’ancien Angevin avait exprimé publiquement sa volonté de quitter le Rhône, notamment en raison de son temps de jeu. Il avait été très sollicité. Le sera-t-il cette fois-ci, avec cette nouvelle grave blessure ? Rien n’est moins sûr et l’Olympique lyonnais est dans l’incertitude avec son joueur. L’idée pourrait également être de combler un possible départ d’Houssem Aouar dans l’entrejeu avec un élément déjà sous contrat. Cela serait intéressant pour les Rhodaniens, mais pour cela, Reine-Adélaïde devra retrouver toutes ses capacités footballistiques » estime le média, pour qui cette solution pourrait convenir à tout le monde. A moins que Nice ne lève à la surprise générale l’option d’achat à 25 ME pour un joueur gravement blessé au genou et qui n’a pas eu le temps de montrer sa valeur sur la Côte d’Azur…