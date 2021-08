OL : Le dossier Thiago Mendes dans l’impasse

Dans : OL.

Comme prévu, les dirigeants de Flamengo ont rencontré ceux de l’OL en ce début de semaine afin de discuter de Thiago Mendes.

Le milieu de terrain de l'OL souhaite revenir au Brésil et l’Olympique Lyonnais n’est pas opposé à son départ. Dans les colonnes du Progrès, le directeur sportif rhodanien Juninho a confirmé que Thiago Mendes pourrait imiter Jean Lucas en faisant ses valises dans les jours à venir. Mais selon les informations du journal O-Dia, la rencontre de lundi entre les dirigeants de l’OL et ceux de Flamengo n’ont pas permis de trouver un accord pour le transfert de Thiago Mendes.

Pas d'accord entre l'OL et Flamengo

Plus les jours passent, plus le dossier s’enlise dans la mesure où les dirigeants de Flamengo restent campés sur leurs positions. Le club brésilien ne propose rien de mieux qu’un prêt avec option d’achat tandis que Lyon exige un transfert sec pour se séparer de Thiago Mendes. Dans le pire des cas, l’OL est d’accord pour négocier un prêt avec obligation d’achat, ce que Flamengo refuse pour l’instant de faire. Des nouvelles discussions sont prévues d’ici la fin de la semaine entre le club rhodanien et l’ex-club de Gerson afin de tenter de trouver un accord. Mais pour le moment, on est très loin d’un dénouement rapide dans ce dossier.