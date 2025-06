OL ‍: Le dossier Cherki met Mbappé en pétard

Dans : OL.

Rayan Cherki a fait son choix et sauf surprise, le meneur de jeu de l’OL va signer à Manchester City. Un choix qui agace Kylian Mbappé.

Auteur d’un premier rassemblement convaincant avec l’équipe de France, Rayan Cherki va maintenant pouvoir gérer sereinement son changement de club. Son départ de l’Olympique Lyonnais est acté et à moins d’un improbable revirement de situation, c’est à Manchester City que le néo-international français va poursuivre sa carrière. Le club de Pep Guardiola devrait débourser entre 30 et 40 millions d’euros pour s’attacher les services du génie de l’OL, un transfert qui fait beaucoup parler… en Espagne.

Et pour cause, Rayan Cherki a longtemps été considéré comme une cible du Real Madrid, notamment à l’époque où Zinedine Zidane était encore sur le banc des Merengue. A en croire le site Real Madrid Confidencial, un homme était d’ailleurs à la baguette depuis plusieurs semaines pour tenter de ramener Rayan Cherki dans la capitale espagnole : Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a tout tenté pour convaincre son compatriote de le rejoindre au Real… en vain.

Kylian Mbappé a tenté de le ramener au Real

Malgré une réelle proximité dans la vie, qui s’est d’ailleurs vérifiée lors de Final Four de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a visiblement pas eu les arguments suffisants pour que Rayan Cherki cède à la tentation de rejoindre le projet merengue. On ignore d’ailleurs si Xabi Alonso était aussi motivé que son numéro neuf à l’idée de faire venir Rayan Cherki. Quoi qu’il en soit, le milieu offensif de 21 ans a fait son choix et il semble à présent définitif. Il va découvrir la Premier League dans l’un des meilleurs clubs de la planète ces dernières années, à Manchester City avec l’entraîneur ultime en la personne de Pep Guardiola. De quoi refuser le Real Madrid sans trop de regrets pour Rayan Cherki, dont la nouvelle vie va débuter dans les prochains jours.