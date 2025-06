OL ‍: L'avion de Cherki prêt à décoller vers Manchester

Rayan Cherki a brillé durant le Final Four de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Désormais, le milieu offensif va se focaliser sur son transfert qui pourrait se concrétiser ce lundi, Manchester City attendant la venue de Cherki.

A deux semaines du passage de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG, John Textor doit commencer à accélérer la vente de joueurs, et notamment celle de Rayan Cherki dont la cession peut faciliter le passage du club rhodanien devant le gendarme financier du football. La pépite de l'OL a démontré sous le maillot tricolore qu'il était capable de tenir le choc dans des grands rendez-vous, et forcément cela a conforté les dirigeants de Manchester City de ne pas lâcher Cherki. Ce lundi, Sacha Tavolieri, très bien informé sur le dossier, révèle que les prochaines heures devraient être décisives entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City, et qu'ensuite tout ira très vite, car l'international tricolore de 21 ans a déjà trouvé un accord total avec le club entraîné par Pep Guardiola.

🇫🇷 Manchester City & OL are getting in touch today in order to find a deal for Rayan Cherki. Everything’s done on player side, waiting for green light to fly for England. Five years contract ready. Next hours are expected to be decisive… #MCI #mercato pic.twitter.com/MmpuDTZTTx