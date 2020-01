OL : Le coup fourré pour Guimaraes, Aulas crie au scandale

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais n’a pas du tout aimé la manoeuvre de l’Athlético Paranaense pour proposer Bruno Guimaraes à l’Atlético Madrid malgré un accord avec l’OL. Jean-Michel Aulas sort les crocs.

Il est encore possible d’être surpris sur le marché des transferts, où les clubs rivalisent de stratagèmes pour réussir la meilleure opération possible. C’est le cas avec Bruno Guimaraes, milieu de terrain de l’Athletico Paranaense, et qui se dirigeait doucement mais surement vers l’Olympique Lyonnais ces dernières heures. Le club rhodanien, séduit par le profil du milieu de terrain, avait effectué une offre de 25 ME, plus 20 % sur une éventuelle revente, pour avoir l’accord du club brésilien. Mais ce dernier a décidé de prévenir l’Atlético Madrid de l’existence de cette offre en vertu d’un accord sur la priorité du joueur conclu avec entre les deux clubs en 2019.

Et la formation de Diego Simeone en a profité pour « matcher » l’offre lyonnaise, et lâcher 25 ME également. Désormais, c’est à l’international brésilien olympique, actuellement avec sa sélection, de trancher. Mais si l’OL reste confiant et estime avoir des atouts à faire valoir, Jean-Michel Aulas n’a pas aimé cette façon de faire. L’accord entre le club brésilien et espagnol sur la priorité d’achat influencerait le choix du joueur, ce dont le président lyonnais compte clairement se plaindre. Même si les chances d’aboutir sont bien maigres, cela démontré que l’OL ne se laissera pas faire, et a vraiment envie de faire venir Bruno Guimaraes dès cet hiver.