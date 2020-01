OL : L’Atlético de Madrid débarque pour Guimaraes, Lyon perd la main !

Dans : OL.

Ces dernières heures, le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais est parti dans tous les sens. Après avoir bouclé les arrivées de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere, les Gones s'activent maintenant dans l'entrejeu.

Dans le sens des départs d’abord. Pisté par le Hertha Berlin depuis plusieurs semaines, Lucas Tousart va bel et bien rejoindre le club de Bundesliga. Si l’OL a trouvé un accord avec la formation de Jürgen Klinsmann sur la base d’un transfert de 25 millions d’euros, le milieu de 22 ans sera toutefois prêté à Lyon jusqu’à la fin de la saison. Un joli coup réalisé par l’équipe de Jean-Michel Aulas. Mais ce n’est pas tout. Puisque pour compenser le futur de départ de Tousart, le club rhodanien a déjà ciblé son remplaçant. Il s’agit de Bruno Guimaraes.

L'offre de l'Atlético de Madrid est aussi acceptée !

Mercredi, le finaliste de la Coupe de la Ligue avait même trouvé un terrain d’entente avec l'Athletico Paranaense, avec une offre de 25 ME assortie d'un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value à la revente. Sauf que l'Atlético de Madrid vient de calmer tout le monde. Disposant d’une priorité de rachat sur les joueurs du club brésilien, les Colchorenos se sont effectivement alignés sur la proposition lyonnaise. Une offre validée par Paranaense, selon Goal Brazil. Désormais, et alors que sa formation s’est mise d’accord avec deux clubs différents, ce sera au milieu défensif de trancher entre l’OL et l'Atléti. Actuellement en Colombie pour disputer un tournoi pré-olympique avec le Brésil U23, Guimaraes devra rapidement faire son choix. Mais Lyon a bien perdu la main dans ce dossier, sachant que « les Matelassiers ont appelé à la hâte une réunion à Madrid avec les représentants du joueur ». À l’OL de répliquer !