OL : Le beau discours de Depay, la vérité est ailleurs

Dans : OL.

Tout proche du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Memphis Depay est finalement resté à l’Olympique Lyonnais, où il continuera de porter le brassard de capitaine en cette fin d’année.

En fin de contrat en 2021, l'international néerlandais ne se sait pas encore s’il prolongera ou pas son bail avec le club rhodanien. Malgré cette incertitude autour de son avenir, Memphis Depay est désormais focus sur l’OL. « Je suis très heureux d’être ici. Je suis fier d’être un joueur de Lyon, d’être capitaine. Des choses ont été mal comprises. C’est vrai que des clubs intéressés se sont manifestés, mais finalement ça ne s’est pas passé. Je peux me concentrer maintenant. Je suis passé à autre chose. Depuis que le mercato est fermé, j’ai retrouvé une forme de paix. La vie continue. Le mercato hivernal ? C’est dans quatre mois, on verra. Mon esprit est ici », a lancé l’attaquant de 26 ans en conférence de presse. Un simple discours de façade, selon Anthony Clément.

« Sur Depay, on peut souhaiter que ça puisse se décanter en janvier parce que ce n’est pas non plus le genre de train qui repasse quatorze fois dans une carrière. Je pense que quoiqu’il en dise dans sa conférence de presse, ça a dû peser lourd sur son moral. On a vu que cela avait échoué pour une question de timing. Mais le mercato de janvier, qui est un marché de réajustement, ça peut lui permettre de retrouver son destin et de signer au Barça en janvier », a lancé le consultant de La Chaîne L’Equipe, qui sait que le quotidien catalan Sport a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Depay et le Barça pour janvier prochain.