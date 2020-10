OL : Depay veut toujours partir mais refuse de lâcher son brassard

Dans : OL.

Après son transfert avorté au FC Barcelone, Memphis Depay se dit de nouveau concentré sur l’Olympique Lyonnais. Du coup, l’attaquant néerlandais ne voit pas pourquoi il céderait son brassard de capitaine.

Pour Memphis Depay, l’échec de son transfert au FC Barcelone a forcément été un coup dur. Tout le monde sait que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais rêve de rejoindre un cador européen, et que la perspective de retrouver son ancien sélectionneur Ronald Koeman l’intéressait vivement. C’est pourquoi Rudi Garcia ne l’a pas titularisé pendant les derniers jours du mercato. Reste à savoir si la fermeture du marché a permis à l’international néerlandais de se rencontrer sur le club rhodanien. Rien n’est moins sûr étant donné que le Gone sous contrat jusqu’en 2021 esquive toujours les questions sur une éventuelle prolongation. Mais à en croire le principal intéressé, cette incertitude ne fait pas de lui un mauvais capitaine.

« Une prolongation ? J'ai droit à beaucoup de questions sur le sujet. Je ne peux pas prédire l'avenir, a répondu l’ancien joueur de Manchester United. On sait qu'il y a des intérêts. Mais je suis ici pour ma quatrième saison. Profitons. C'est un plaisir d'être là, j'aime le club, les gens. Mon esprit est là. Nous continuons comme ça et pour moi, si c'est jusqu'à la fin de la saison, je serai content, si c'est jusqu'en janvier, nous verrons. Cela ne change rien au fait d'être capitaine. Un capitaine, il doit être jugé sur comment il s'entraîne, comment il aide, comment il gère l'équipe, son leadership. Je suis excité quant à l'avenir. Il faut se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et je veux aider l'équipe. » Autant dire que son implication sera surveillée tout au long de la saison.