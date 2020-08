OL : Le Barça surveille Aouar du coin de l’œil au mercato

Dans : OL.

Dans le viseur de Manchester City, de la Juventus Turin ou encore d’Arsenal au mercato, Houssem Aouar risque d’agiter le mercato estival de l’OL.

Et pour cause, le milieu de terrain dispose d’un bon de sortie, qu’il devrait utiliser en cas de non-qualification de l’Olympique Lyonnais pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. On le sait, l’international espoirs français ne manque pas de courtisans. Cette semaine encore, son nom a été associé à Arsenal par les médias britanniques, qui en font l’un des grands favoris pour succéder à Dani Ceballos du côté de l’Emirates Stadium. Néanmoins, des formations d’un bien plus gros calibre encore se penchent sur Houssem Aouar, selon les informations du site Fichajazo.

Le média confirme les intérêts de Manchester City et de la Juventus Turin pour le meneur de jeu des Gones. Mais à en croire le média espagnol, le FC Barcelone a également un œil très attentif sur la situation d’Houssem Aouar en cette période de mercato. Le club blaugrana ne sait pas encore à quoi son mercato estival va ressembler, plusieurs indésirables ayant été placés sur la liste des transferts. C’est le cas de Philippe Coutinho, de Martin Braithwate ou encore d’Ivan Rakitic. Si tout ce beau monde venait à trouver une porte de sortie cet été, alors le club blaugrana pourrait s’autoriser une petite folie avec Houssem Aouar, dont les caractéristiques techniques collent totalement avec le style de jeu historique du FC Barcelone. Ce possible transfert reste néanmoins conditionné à des ventes donc, mais également à l’avis du futur coach, Quique Setien ayant très peu de chances de conserver son poste, à moins d’un exploit en Ligue des Champions… Cela fait en tout cas un prétendant de luxe en plus pour Houssem Aouar au mercato.