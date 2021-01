OL : Le Barça ruiné, Depay proposé au Real Madrid !

Dans : OL.

Tout proche de rallier le FC Barcelone au mercato estival, Memphis Depay est finalement toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Les négociations étaient proches d’aboutir au mois de septembre entre Depay, l’OL et Barcelone. Mais en raison de comptes dans le rouge vif, le club blaugrana n’a pas été en mesure de boucler l’opération. Ce n’est pas cet hiver que Memphis Depay rejoindra Barcelone puisque les trois candidats à la présidence du club ont acté le décalage à cet été du transfert du joueur de Manchester City, Eric Garcia. Si le Barça n’a pas les finances pour recruter le défenseur espagnol estimé à environ 5 ME, ce n’est sans doute pas pour casser sa tirelire sur Memphis Depay. Cela étant, le clan du Néerlandais n’a pas définitivement fait une croix sur un transfert en Liga…

Et pour cause, Directo Gol affirme que les agents de Memphis Depay ont proposé les services du capitaine de l’Olympique Lyonnais au Real Madrid, qui vient de prêter Luka Jovic à Francfort. L’entourage de Memphis a vu dans le départ du Serbe une formidable opportunité de placer le buteur lyonnais dans un club de la dimension du Real Madrid. Cela étant, bien que Zinedine Zidane apprécie les qualités du joueur, les Merengue ont recalé l’attaquant charismatique de 26 ans. Le champion d’Espagne en titre estime que Karim Benzema est capable de porter l’attaque du Real Madrid lors de la seconde partie de saison et en ce sens, Florentino Pérez préfère économiser dans l’optique du prochain mercato estival avec notamment l’objectif de recruter un certain Kylian Mbappé. Quant à Memphis Depay, le média espagnol estime que c’est en Italie ou en Angleterre qu’il rebondira lors de son départ de Lyon, probablement dans six mois.