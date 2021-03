OL : Lacazette ou Dembélé, l’Atlético dévoré par le doute

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a conclu le prêt de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid avec une option d’achat non-obligatoire de 33 ME.

Touché par le Covid-19 dès son arrivée chez les Colchoneros, l’attaquant prêté par l’OL n’a disputé qu’un match de Liga. Pour l’heure, il est évidemment impossible de juger son adaptation à l’Atlético de Madrid, un club très spécial en raison du style de jeu prôné par Diego Simeone depuis de longues années. L’entraîneur argentin exige beaucoup de sacrifices de la part de ses attaquants ainsi qu’une efficacité maximale sur les rares occasions qu’ils ont à se mettre sous la dent durant un match. A cet instant, « El Cholo » ne sait pas encore si Moussa Dembélé peut répondre à ses attentes.

Selon les informations obtenues par Todo Fichajes, il n’est donc pas possible de savoir si l’Atlético de Madrid fera le choix de lever l’option d’achat à 33 ME du buteur de Lyon. Ce qui est en revanche certain, c’est que les Colchoneros ont un autre attaquant dans le viseur, au cas où Diego Simeone ferait le choix de ne pas conserver Moussa Dembélé. Et il s’agit d’un buteur également très bien connu à l’Olympique Lyonnais : Alexandre Lacazette. Auteur de 11 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le buteur d’Arsenal sera en fin de contrat au mois de juin 2022. Au vu de sa situation, il n’est pas impossible que les Gunners fassent le choix de le vendre lors du prochain mercato, une aubaine dont l’Atlético de Madrid souhaite profiter en récupérant l’ex-Lyonnais à moindre coût. Pour l’heure, le choix définitif du leader de la Liga n’est pas encore tranché mais une chose est sûre, l’Atlético recrutera Lacazette ou Dembélé, pas les deux.