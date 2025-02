OL ‍: Lacazette destitué du brassard, l'idée pas si folle

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Les récentes performances d’Alexandre Lacazette sur le terrain laissent les observateurs de l’Olympique Lyonnais penser qu’il faudrait réfléchir à donner le brassard à quelqu’un d’autre.

Et si Paulo Fonseca réalisait de profonds changements dans l’effectif en commençant par attribuer le brassard de capitaine à un autre joueur ? Depuis plusieurs semaines, voire mois, l’impact d’Alexandre Lacazette est quasi inexistant. Sur le terrain, il est loin d’être le goleador qu’il était encore jusqu’à la saison dernière, alors que l’Olympique Lyonnais était pourtant à la traine pendant une majeure partie de la saison. Depuis le début de cet exercice, son apport est complètement différent. Avec 9 buts et 2 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 33 ans fatigue. Ses récentes prestations font d’ailleurs l’objet de nombreux débats sur sa position dans la hiérarchie des attaquants. Pire, certains se demandent même s’il ne vaudrait pas mieux changer de capitaine. Corentin Tolisso en première ligne.

Tolisso nouveau capitaine ? Il en est capable

Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » diffusée sur la chaîne Youtube du média Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois encense la très bonne saison réalisée par Corentin Tolisso. « C’est l’un des joueurs les plus réguliers de l’année avec Lucas Perri. Après, de là à dire qu’il faut changer de capitaine, peut-être pas. Ça pourrait mettre encore plus mettre le bazar alors qu’on sait que ce n’est pas très stable. Oui, il a commencé la saison timidement et doucement. Mais depuis septembre-octobre, c’est un Corentin Tolisso qui redevient celui qu’on a apprécié et qui méritait d’être champion du monde. Aujourd’hui, il a la légitimité de pouvoir parler et d'imposer des choses dans le vestiaire. Et encore plus quand on voit la qualité des performances de ses coéquipiers », a déclaré le consultant et ancien gardien professionnel.

Il ne fait aucun doute que si Alexandre Lacazette perdait son statut de capitaine, Corentin Tolisso serait le joueur le plus légitime de l’effectif pour récupérer le brassard. Pour preuve, le milieu de terrain de 30 ans vit sa septième saison dans son club formateur.