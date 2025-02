OL ‍: Nuamah, le flop du siècle se fait détruire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire à l’OL depuis quelques matchs, Ernest Nuamah est loin de donner satisfaction et ce n’est pas son match face à l’OM dimanche soir qui va faire changer d’avis les observateurs et les supporters à son sujet.

Recruté pour 25 millions d’euros à Nordsjaelland au Danemark, Ernest Nuamah a débarqué à l’Olympique Lyonnais avec l’étiquette d’un véritable crack. Il faut dire que l’international ghanéen enfilait les buts dans son ancien club au point de taper dans l’oeil de plusieurs gros clubs européens. L’OL avait finalement raflé la mise en promettant un temps de jeu important à l’attaquant de 21 ans. Quelques mois plus tard, le bilan n’est pas positif pour le natif de Kumasi. Titulaire par défaut dans une équipe qui s’est séparée de Saïd Benrahma et dans laquelle Malick Fofana est actuellement blessé, Ernest Nuamah enchaine les matchs difficiles.

💉 "Nuamah est arrivé à l'OL avec un statut de crack, il a finalement le rendement d'un mec qui en consomme."



🗣️ Le JT foot de @TomCiaravino pic.twitter.com/8pT1lYJDKr — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) February 3, 2025

Dimanche soir au Vélodrome, le Ghanéen est une fois de plus passé à côté, ce qui lui a valu les piquantes critiques de Tom Ciaravino. Lors de sa chronique humoristique pour Winamax, le journaliste n’a pas été tendre avec l’ailier lyonnais. « Ernest Nuamah, sur la soirée c’est 40 glissades, on est sur la moyenne d’un chroniqueur de Touche pas à mon poste. Arrivé à l’OL avec un statut de crack, il a finalement le rendement d’un mec qui en consomme » a-t-il glissé sur le ton de l’humour. De quoi faire rire ses petits camarades en plateau mais sans doute un peu moins les supporters et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais.

Dans son édition de lundi, L’Equipe n’avait pas non plus été tendre avec Ernest Nuamah en lui attribuant la même note que Cherki et Lacazette, à savoir un 4/10. Du côté des fans de l’OL, heureux de voir que Cherki est resté malgré l'offre du Borussia Dortmund le dernier jour du mercato, on espère maintenant que Malick Fofana reviendra au plus vite afin que Nuamah récupère la place où il est pour l’instant le meilleur, à savoir sur le banc.